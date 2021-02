Vidal furioso, la società e Conte lo ‘perdonano’: niente multa e maglia da titolare con la Fiorentina

La reazione di Arturo Vidal, al momento del cambio in Inter-Juventus, non è passata inosservata in casa nerazzurra. Il centrocampista cileno, sostituito da Eriksen, si è lasciato andare ad un “Esce sempre il 22” che è stato immortalato dalle telecamere in campo.

Secondo quanto riportato però da La Gazzetta dello Sport, Vidal non sarà però multato dall’Inter. La società ha deciso di non intervenire mentre Conte è pronto a schierarlo anche domani dal 1′ contro la Fiorentina: il cileno infatti non sarà a disposizione per la gara contro la Juventus, in programma martedì all’Allianz Stadium, in quanto squalificato e sarà regolarmente in campo al Franchi.

