Cruz: “Avrei voluto giocare al fianco di Lukaku. Punizioni? Ogni volta con Recoba e Mihajlovic…”

Julio Ricardo Cruz, ex attaccante nerazzurro, si è raccontato nel salotto di Kick Off, trasmissione curata dell’Inter e pubblicata sui canali social del club.

Ecco le sue parole: “Con Lukaku sicuramente avrei formato una bella coppia. Lui è grande, è forte, abbiamo più o meno la stessa stazza. Ho giocato con Crespo o Ibrahimovic e siamo andati benissimo. Sarei stato curioso di vedere cosa avremmo potuto fare”.

Specialista nelle punizioni: “In allenamento le provavamo sempre. Guardavo sempre Mihajlovic e Recoba, che avevano un piede pazzesco. El Chino calciava sempre sopra la barriera, Sinisa anche. A me non piaceva calciare da vicino, preferivo avere 5-10 metri in più. Il problema era in partita quando dovevi vedere da che posizione te la davano. Si litigava un po’ per chi doveva calciare (ride, ndr). Una punizione da cui dipende l’umanità? La darei a Sinisa. Al 90% fa gol”.

Il gol su punizione contro la Juve a Buffon: “Aveva messo 4-5 giocatori in barriera ed era molto difficile farla passare sopra. Ho quindi calciato forte sul suo palo, senza tanta rincorsa, ed è andata all’angolino. Credo non se l’aspettasse”.

