GdS – Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi coi titolarissimi, sorpresa tra i viola

Le possibili scelte del tecnico piacentino per l'anticipo di questa sera

Si trova già a Firenze l' Inter di Simone Inzaghi che questa sera tornerà in campo per il primo infrasettimanale della stagione. Quello contro la Fiorentina sarà un test molto delicato, dopo lo straordinario successo maturato appena tre giorni fa dai nerazzurri a San Siro per 6-1 contro il Bologna. La formazione di Vincenzo Italiano è stata fino a questo momento une delle più sorprendenti di inizio stagione, con nove punti e tre vittorie di fila che l'hanno portata di diritto nel gruppetto delle squadre che comandano la parte alta della classifica.

Per affrontare una gara che si preannuncia piena di insidie, Inzaghi non vorrà alcun calo di concentrazione nei suoi uomini e proprio per questo motivo si affiderà ai titolarissimi dopo il mini turnover dell'ultima giornata. Ritornano quindi sia Calhanoglu che Perisic e Dzeko nello schieramento dal primo minuto, con la piacevole rinconferma di Dumfries dopo essere stato tra i migliori contro il Bologna. Formazione tipo anche per Italiano che potrebbe però riservare una sorpresa ai nerazzurri schierando Saponara nel tridente offensivo al posto di Nico Gonzalez. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Inter secondo La Gazzetta dello Sport: