TS – Inter, guaio Vidal: a rischio pure la Champions. Correa vede l’Atalanta

Il centrocampista cileno rischia di rimanere fuori per qualche settimana

Dopo gli accertamenti realizzati nella mattinata di ieri presso l'Humanitas, i quali hanno evidenziato un risentimento muscolare della coscia destra, l'Inter rischia di perdere Arturo Vidal per un periodo più lungo del previsto. Il centrocampista cileno non solo non è rientrato nell'elenco dei convocati di questa sera contro la Fiorentina dopo aver già saltato lo scorso turno, ma rischia pure di non rientrare a disposizione nemmeno per il match di martedì prossimo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.