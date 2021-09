Inter e quel sogno chiamato Vlahovic: era la prima scelta dopo Lukaku

Inzaghi aveva indicato il nome dell'attaccante serbo dopo la cessione del belga

Si ritroveranno sullo stesso rettangolo verde, questa sera, l'Inter e Dusan Vlahovic, ma sfortunatamente per i nerazzurri l'attaccante serbo indosserà la maglia viola. Come confermato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, non è affatto un mistero che il classe 2000 fosse stato indicato da Simone Inzaghi alla dirigenza come primissimo nome dopo l'addio di Romelu Lukaku. Sia per caratteristiche fisiche che tecniche, effettivamente, sarebbe stato l'acquisto più logico per iniziare una nuova era post Big-Rom.