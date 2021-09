Antonello: “Commisso? L’Inter rispetta le regole: evitiamo polemiche”

Il dirigente nerazzurro ha risposto alle insinuazioni del patron viola ma non solo

Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, ha risposto alle polemiche sollevate da Rocco Commisso circa i conti dei nerazzurri. Al margine del premio "Giacinto Facchetti", il dirigente ha risposto così al patron viola ai microfoni di diverse testate presenti sul posto: "Non voglio rispondergli, penso che ognuno dovrebbe cercare prima di capire in casa propria come gestire il proprio club. Noi abbiamo sempre rispettato e sempre rispetteremo le regole, mi viene da dire: restiamo uniti per lavorare per il bene del calcio senza fare polemiche". Antonello però non si è soffermato soltanto sulle polemiche ma ha commentato diversi temi.