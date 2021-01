Fiorentina-Inter, problemi al polpaccio per Sensi: Juventus a rischio

Nuova tegola in casa Inter e nuovo stop per Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro doveva partire titolare questo pomeriggio nella sfida di Coppa Italia in programma al Franchi contro la Fiorentina ma nel riscaldamento pre-partita si è fermato ancora una volta.

Il primo report medico parla di un problema al polpaccio accusato da Sensi nel pre-gara, le sue condizioni andranno valutate in vista del big match di domenica contro la Juventus. Al suo posto Conte ha deciso di mandare in campo Vidal dal 1′.

