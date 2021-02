Niente Fiorentina per Vecino. Il rientro dovrà attendere, non è partito con la squadra

Bisognerà ancora aspettare per il ritorno in campo di Matias Vecino. Il centrocampista è reduce da un lunghissimo infortunio che lo tiene lontano dal terreno verde fin dalla scorsa stagione: ora il recupero sembra ultimato, ed infatti il giocatore è di recente sceso in campo in una partita della Primavera.

Nella partita contro la Juventus di Coppa Italia, poi, Vecino è tornato nella lista dei convocati. Per rivederlo impiegato da Antonio Conte, però, bisognerà ancora aspettare: il centrocampista non è partito con la squadra, che domani sera affronterà la Fiorentina nella partita in programma in terra toscana.

RIVEDI IL GOL DI VECINO CON LA PRIMAVERA>>>