Flamengo campione nonostante la sconfitta! E Gabigol conquista un altro titolo

Secondo campionato consecutivo che Gabigol alza al cielo con la maglia del Flamengo. Nonostante la sconfitta arrivata all’ultima giornata contro il San Paolo per 2-1, in virtù del pareggio dell’Internacional la squadra allenata da Rogerio Ceni è riuscita a laurearsi campione di Brasile. Un altro titolo molto importante per Gabriel Barbosa che dal suo ritorno in patria ha collezionato solo grandi successi.

L’ex centravanti dell’Inter arrivava da sei gol di fila messi a segno nelle ultime sei partite del suo Flamengo, grazie ai quali è riuscito a contribuire da grande protagonista alla cavalcata decisiva della sua formazione. Gabigol, che nel dicembre del 2019 aveva anche conquistato la sua prima Libertadores con una sua doppietta determinante, nel match di stanotte era stato schierato dal primo minuto per poi abbandonare il campo nel corso della ripresa.

