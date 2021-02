GdS – Suning.com sospeso in borsa: Zhang pronto a cedere il 20%. Possibile l’ingresso di fondi statali

Come avevamo già anticipato nella giornata di ieri, il titolo di Suning.com è stato sospeso sospeso nella borsa di Shenzen per eccesso al ribasso. Il gruppo asiatico non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti dal punto di vista economico e, stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la famiglia Zhang dovrebbe cedere circa il 20-25% di quote della holding. Una manovra che, pur non coinvolgendo direttamente l’Inter, dovrebbe inevitabilmente avere alcune ripercussioni sul futuro del club nerazzurro.

Dalle ultime voci pare che quella fetta di quote messa in vendita potrebbe favorire l’ingresso di fondi statali all’interno per un valore di azioni complessivo da 1,2 miliardi di euro. La sospensione del titolo in borsa durerà per massimo cinque giorni, ma si prevede che la cessione delle quote del gruppo potrebbe cambiare l’assetto di Suning. Difficile poter pronosticare adesso cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni, perché se da una parte queste nuove difficoltà evidenziano il momento complicato che la famiglia Zhang sta affrontando, dall’altra questa dev’essere vista come una mossa che potrebbe dar respiro alle casse del gruppo.

