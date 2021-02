GdS – Inter, squadra in isolamento dopo le positività di Marotta, Ausilio e Antonello. Oggi l’esito dei nuovi tamponi

Torna ad incombere l’incubo coronavirus tra le mura di Appiano Gentile. Nella giornata di ieri, infatti, è stata l’Inter ad annunciare con un comunicato ufficiale la positività dei tre dirigenti nerazzurri – Piero Ausilio, Beppe Marotta e Alessandro Antonello – più il legale del club nerazzurro Capellini e un membro dello staff. Ovviamente, come da protocollo che la squadra conosce piuttosto bene, è scattato immediatamente l’isolamento fiduciario per tutti i componenti sia della rosa che dello staff tecnico, i quali potranno quindi svolgere per i prossimi 10 giorni solamente il tragitto che porta dalle rispettive abitazioni alla Pinetina, con la possibilità di poter dormire presso il centro sportivo.

Per quanto riguarda i tre dirigenti, La Gazzetta dello Sport ha sottolineato che nel giro dei tamponi che era stato effettuato lo scorso sabato erano risultati chiaramente negativi. Lo scorso lunedì, Marotta, Antonello e Capellini erano stati a Roma per assistere all’elezione di Gravina, mentre martedì sempre Marotta con Ausilio erano stati al funerale del grande interista Mauro Bellugi, scomparso la scorsa settimana.

Per quanto riguarda i contatti con la squadra, l’ultimo incontro coi dirigenti risale al derby contro il Milan di domenica, anche se a far preoccupare è soprattutto la positività del membro dello staff di Conte. In ogni caso, ad Appiano Gentile è immediatamente scattato il consueto protocollo, dividendo i calciatori in stanze singole per le docce post-allenamento. Oggi si attende invece l’esito dell’ultimo giro di tamponi effettuato su tutto il gruppo squadra con la speranza che non vengano fuori altre brutte sorprese.

TUTTI I PRIMATI DELL’INTER DI CONTE >>>