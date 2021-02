CdS – Inter-Genoa, la probabile formazione scelta da Conte: fiducia a Darmian

Nonostante la preoccupazione che aleggia intorno ad Appiano Gentile per le cinque positività riscontrate nella giornata di ieri, Antonio Conte ed i suoi ragazzi stanno regolarmente preparando la sfida contro il Genoa che si giocherà domenica prossima a San Siro con fischio d’inizio alle 15.00. Il tecnico leccese non dovrebbe affrontare grossi cambi di formazione, anche se nelle ultime prove di allenamento ha coinvolto non titolari come Sanchez, Gagliardini e Vidal. Va infatti ricordato che la prossima settimana si giocherà anche l’infrasettimanale contro il Parma nel posticipo del giovedì, mentre lunedì 9 marzo ci sarà il match contro l’Atalanta.

In vista della partita contro il Genoa, però, l’unico cambio rispetto ai titolarissimi delle ultime settimane dovrebbe essere quello dettato dall’assenza per squalifica di Achraf Hakimi, che darà a Matteo Darmian l’opportunità di impossessarsi nuovamente della fascia destra. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il resto ci si attende di vedere la stessa squadra che ha battuto il Milan nel derby di settimana scorsa, in modo da poter ruotare più calciatori nell’infrasettimanale del Tardini. Non ha alcuna intenzione invece Conte di risparmiare i quattro diffidati (Barella, Brozovic, Lukaku e Bastoni) con vista allo scontro diretto con l’Atalanta.

