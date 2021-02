CdS – Inter, speranza Sensi: in gruppo tra oggi e domani?

Eccetto Achraf Hakimi fuori per squalifica, Antonio Conte per il match tra Inter e Genoa dovrebbe avere a disposizione tutta la squadra. Stando alle ultimissime riprese questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola, anche Stefano Sensi potrebbe infatti rientrare presto a disposizione del gruppo. Difficile che il centrocampista possa andare verso una convocazione già per il prossimo turno, più semplice invece ritrovarlo per l’infrasettimanale contro il Parma.

Dopo aver accusato un nuovo infortunio muscolare alla vigilia del derby contro il Milan la scorsa settimana, Sensi ha continuato a lavorare a parte sino all’ultima sessione di allenamento di ieri. Tra oggi e domani, invece, l’ex centrocampista del Sassuolo potrebbe regolarmente rientrare in gruppo e svolgere l’intera seduta insieme ai compagni. Purtroppo per il ragazzo, anche in questa stagione la sua tenuta fisica sta confermando una fragilità che inizia a farsi sempre più preoccupante dalle parti di Appiano Gentile.

