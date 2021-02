CorSera – Inter, dialogo tra Suning e Bc Partners ancora vivo. Ultima proposta da 800 milioni di euro

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Suning, in procinto di cedere il 20-25% delle proprie azioni favorendo con ogni probabilità l’ingresso di fondi statali, questa mattina il Corriere della Sera ha apportato un piccolo aggiornamento anche sul fronte Inter. Come ripetuto da diverse settimane, infatti, la famiglia Zhang vorrebbe cedere le proprie quote di maggioranza del club nerazzurro per potersi dedicare quasi esclusivamente alle attività che riguardano strettamente il gruppo Suning.

In questo senso va quindi ricordato che le trattative con Bc Partners sono ancora vive e regolarmente procedono coi dialoghi tra le due parti. Ad un primo rifiuto per un’offerta da circa 750 milioni di euro, il fondo inglese aveva difatti rilanciato a 800 milioni, avvicinandosi sempre di più alle pretese della famiglia Zhang. Per via dei sopraggiungi problemi di casa Suning e dei risultati sempre più soddisfacenti dell’Inter in campo che hanno fatto tentennare soprattutto il presidente Steven Zhang, la trattativa è solamente passata in secondo piano, ma presto potrebbe esser ripresa.

