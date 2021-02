Accadde Oggi – 26 Febbraio 2015: una bomba di Guarin stende il Celtic

Il nuovo protagonista della Rubrica Accadde Oggi è il centrocampista colombiano Fredy Guarin, all’Inter dal 2012 al 2016, autore di 22 reti in 141 presenze; il 26 febbraio del 2015 è proprio Guarin a permettere all’Inter di Mancini di superare il turno di Europa League contro il Celtic, in un San Siro gremito.

Una qualificazione per niente scontata per i nerazzurri, soprattutto in virtù dell’andamento di risultati della sfida di andata, terminata 3-3 nonostante un inizio pazzesco degli uomini di Mancini, capaci di portarsi sullo 0-2 dopo soli 13 minuti di gioco grazie al gol del solito Palacio e a uno dei pochi squilli nerazzurri di Xherdan Shaqiri.

Nel ritorno di San Siro all’Inter basterebbe anche un pareggio a reti inviolate ma il punto esclamativo lo mette Guarin al minuto 88 con una bomba di destro che si spegne dritto all’angolino alto, un missile terra aria che lascia di stucco il portiere avversario e manda in visibilio San Siro. Una vittoria che fa continuare un sogno europeo che, purtroppo, si infrangerà nel turno successivo, contro il Wolfsburg di Ivan Perisic.