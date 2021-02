Cruz: “Quando arrivai all’Inter le cose non andavano bene. Le vittorie iniziarono con Mancini”

Julio Cruz è stato uno degli attaccanti più decisivi per l’Inter. L’argentino ha ricordato il suo approdo in nerazzurro in un’intervista rilasciata a Laziopress.it, in cui ha rivissuto il periodo alla Lazio. L’ex attaccante ha sottolineato la complicata situazione in casa nerazzurra ai tempi del suo arrivo a Milano. In seguito le parole.

IL SUO APPRODO IN NERAZZURRO – “Quando sono arrivato all’Inter sono arrivato in un momento particolare perché erano un po’ di anni che non vincevano niente, anche avendo giocatori di altissimo livello. Quando sono arrivato le cose non andavano così bene però Roberto Mancini, altro ex della Lazio, come allenatore ha iniziato a cambiare qualcosa e alla fine l’Inter ha iniziato a vincere“.

IL PERIODO ALLA LAZIO – “La Lazio mi ha fatto vivere cose bellissime. Roma è una città bellissima, mi ha fatto piacere stare lì e vincere da appena arrivato la Supercoppa Italiana contro l’Inter, mia ex squadra. Mi ha fatto piacere perché da tanti anni sapevo che la Lazio mi cercava, solo che ero all’Inter“.

IL RITORNO DI FIGO A SAN SIRO >>>