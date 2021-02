Vidal prova a riprendersi l’Inter: ad Appiano anche nei giorni di riposo, Conte ha gradito

Rispetto a qualche settimana fa è cambiato che adesso la concorrenza di Christian Eriksen – dopo un ambientamento andato troppo per le lunghe – è una realtà e non un mero dato numerico dettato dalla composizione della rosa: Eriksen, oggi, è un calciatore dell’Inter non solo per contratto ma perché, in dodici mesi, lo è ufficialmente diventato. E questo rischia di far perdere punti ad Arturo Vidal, che pure sembra essere in corsa per una maglia di titolare contro il Genoa e che – in generale – pare essere intenzionato a muovere un passo in più per riguadagnarsi quel posto che con Conte è tutto meno che garantito.

Come riporta Tuttosport, nelle scorse giornate di lunedì e martedì – giornate di riposo per il resto della squadra – Arturo Vidal è andato ad Appiano Gentile ad allenarsi. Conte gli ha messo un preparatore a disposizione, e martedì – peraltro – c’era anche Zanetti, che non rinuncia mai a una sgambata, quando possibile. Indubbio che Conte abbia gradito lo spirito di Vidal, al lavoro mentre i compagni si godevano il riposo: ed è facile pensare come il tecnico – ora aiutato anche dal cileno – stia preparando anche il suo ritorno in campo dal primo minuto.