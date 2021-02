Social – Figo torna a San Siro: “Quanti bei ricordi in questo stadio”

Un grande fuoriclasse che ha indossato la maglia nerazzurra è Luis Figo. L’ex centrocampista nerazzurro ha giocato dal 2005 al 2009 per l’Inter, squadra con cui ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Il portoghese era presente a San Siro per assistere al ritorno del sedicesimo di Europa League tra Milan e Stella Rossa. Figo ha potuto quindi osservare del suo ex compagno Dejan Stankovic, con cui ha condiviso numerose vittorie. “Quanti bei ricordi in questo stadio“, questo il messaggio dell’ex Pallone d’Oro tramite il suo profilo Instagram.