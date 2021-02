CdS – L’Inter è la squadra con più reti nelle palle alte: i numeri

L’Inter può vantare il miglior attacco del campionato. La squadra di Antonio Conte produce sempre una marea di occasioni da gol e i nerazzurri finalizzano l’azione con un fondamentale da non sottovalutare: il colpo di testa. L’Inter è infatti la squadra che segna di più in campionato con questa particolare abilità.

Come riporta il Corriere dello Sport, col gol di testa siglato da Lautaro Martinez nel derby, l’Inter è salita a quota 11 gol e nessun’altra squadra in Serie A è riuscita a fare di meglio. Nei top campionati europei soltanto il Montpellier fa meglio con 12 gol. Il migliore in questo fondamentale è Lautaro con 3 gol nonostante non abbia le caratteristiche dello specialista. Insieme all’argentino c’è Danilo D’Ambrosio con tre gol, siglati con Fiorentina, Cagliari e Genoa. Al secondo posto c’è Milan Skriniar con 2 reti, contro Verona e Roma. Seguono De Vrij, Perisic e Vidal, col pesante gol alla Juventus, con una rete.

TUTTI I PRIMATI DELLA SQUADRA DI CONTE >>>