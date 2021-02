FT – Suning, Zhang cerca di intascare almeno 1,5 miliardi di dollari dalla cessione delle sue azioni

Il quadro lo stiamo delineando da settimane, e – nel complesso – non potrebbe essere più facile di così, perlomeno da inquadrare: Zhang Jindong, oggi, come quasi tutti, deve fare cassa. Almeno 1,5 miliardi di euro, come riferisce oggi il Financial Times nella sua edizione online. E per farlo sarà costretto a svendere un impero, o perlomeno parte del dominio che Suning ha costruito negli ultimi anni di espansione globale. La notizia, in verità, è la quantificazione di quanto voglia incassare Zhang dalla cessione del suo impero (quegli 1,5 miliardi, appunto): l’approfondimento, qui, riguarda quello che possa essere effettivamente ceduto.

In primo piano, ovviamente, abbiamo la possibile cessione dell’Inter: per intero o per parte delle quote. Quello che si sa è che Suning si aspetta di intascare almeno 900 milioni, da BC Partners o da chi per loro: anche se, va detto, sino a questo momento, sul piatto non è arrivato nulla di superiore a 750 milioni. Ma l’Inter non è la sola attività che potrebbe essere ceduta: il futuro, a oggi, è incerto anche per quanto riguarda lo Jiangsu – club cinese che potrebbe essere sciolto o venduto – e per Suning.com, di cui Zhang è proprietario al 20,96% e della quale si sta trattando la cessione del 20-25% delle azioni totali.

Quanto a quest’ultimo nome (Suning.com non è la holding familiare, ma una società appartenente alla sua galassia), si stima che un eventuale affare di questo tipo potrebbe generare uno spostamento di denaro pari a 2 miliardi di euro che finirebbero nelle tasche di Zhang, anche se l’imprenditore cinese rischierebbe di perdere il controllo della società. Questo per dire che sono tempi duri per tutti: e che – verosimilmente, dovesse perdurare la situazione d’incertezza sul futuro dell’Inter – più di qualcuno a fine stagione potrebbe cominciare a fare i propri conti.