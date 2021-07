Florida Cup – L’Arsenal verso il ritiro, l’Everton ci pensa: lo scenario

Colpo di scena a pochi giorni dal debutto della competizione

Potrebbe morire sul nascere la Florida Cup in programma dal 26 al 29 luglio negli Stati Uniti in un torneo che vedrebbe come partecipanti Inter, Arsenal, Everton e Millonarios. Come riferito in Inghilterra dal The Athletic, i Gunners starebbero infatti pensando di ritirarsi a causa di numerose positività al coronavirus riscontrate nelle ultime ore dal club. Va detto che manca ancora l'ufficialità, dal momento che sul sito dei londinesi il match contro i nerazzurri del 25 luglio risulta ancora in programma, ma presto potrebbero essere cancellati tutti gli impegni del pre-campionato della formazione di Mikel Arteta.