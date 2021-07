Pedullà – Inter, s’intreccia il futuro di Nandez e Nainggolan: i tempi dell’operazione

I due centrocampisti protagonisti di una sorta di 'scambio' tra i due club

Direttamente o anche indirettamente, il futuro di Naithan Nandez sul mercato è destinato ad intrecciarsi con quello di Radja Nainggolan. I due calciatori sperano infatti di potersi scambiare le maglie nel corso delle prossime settimane, visto che il centrocampista uruguagio ha letteralmente perso la testa per l' Inter e quello belga vuole invece fortemente tornare a vestire i colori del suo amato Cagliari. L'operazione, però, è lontana da una definizione e serviranno ancora altri incontri per trovare una volta per tutte la quadra tra le due società.

Come riferito da Alfredo Pedullà servirà particolare pazienza, e addirittura Nainggolan dovrebbe pure partire nella tournée americana che impegnerà l'Inter dal 22 al 29 luglio. Sull'altro fronte, invece, Nandez è ancora in vacanza dopo aver disputato poche settimane fa la Copa America con il suo Uruguay. Secondo il giornalista, una volta rientrati dalla settimana trascorsa in Florida, l'Inter dovrebbe finalmente liberare la cessione del Ninja alla formazione sarda, mentre per l'uruguagio si aspetta che Giulini accetti un prestito con diritto di riscatto che moralmente verrebbe considerato come un obbligo tra le due società.