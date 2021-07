Sponsor-day, oggi l’annuncio di Socios.com: dettagli e cifre del nuovo accordo

Dopo 26 anni saluta Pirelli, il nuovo contratto fa fare un balzo in avanti all'Inter sul podio italiano

Ci siamo, today is the day. In mattinata ci sarà l'annuncio del nuovo main sponsor Socios.com che è di fatto un salto nel futuro per l'Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'azienda legata alla criptovaluta darà subito una grande boccata d'ossigeno alle casse nerazzurre. Le cifre dell'accordo sono di circa più di 20 milioni di euro a stagione - meno di quelli che speravano dalle parti di Viale Liberazione - ma che comunque consente all'Inter di fare un balzo in avanti tra le squadre italiane. Grazie all'accordo con Lenovo (sponsor tecnico che sarà presente sul retro della maglia e garantirà 5 milioni più bonus) la società nerazzurra si piazza al terzo posto per ricavi da sponsor in Italia, appena dietro Juventus (45 milioni da Jeep) e Fiorentina (25 milioni da Mediacom).