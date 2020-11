Fonseca: “Sto imparando a conoscere il calcio italiano: ora capisco i successi dell’Inter di Mourinho”

Intervistato da Quarantena Da Bola, Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato della sua attitudine e conoscenza sul campionato italiano, rispolverando dal passato i successi dell‘Inter di José Mourinho, unica squadra italiana capace di effettuare il Triplete.

Ecco, dunque, le sue parole: “Non sono l’allenatore che ero prima, e ne sono orgoglioso. Non sono neanche l’allenatore che ero l’anno scorso, mi sono evoluto soprattutto a livello tattico: questi anni in Italia sono stati un’esperienza di grande apprendimento. Abbiamo un’immagine del calcio italiano come un calcio molto tattico ed è la realtà. Ogni partita è una storia diversa, tutti i club cambiano modulo e sono molto ben organizzate difensivamente“.

Poi, principalmente sullo Special One: “Ora che sono qui comincio a capire quale fosse il modo di giocare di quell’Inter e la predisposizione ai momenti difensivi e al rigore tattico. Questo mi aiuta a capire come l’Inter di Mourinho abbia vinto così tanto. Sono sempre stato ossessionato dal possesso palla, qui ho imparato ad apprezzare altri momenti come la transizione offensiva. Siamo moderni e ci dobbiamo adattare, dobbiamo renderci conto che se siamo chiusi nelle nostre convinzioni diventa difficile adattarci a contesti complessi come quello italiano“.

