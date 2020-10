Roma, Fonseca: “Sono realista, per lo Scudetto ci sono Inter e Juventus. Noi in lotta per la Champions”

La classifica dice che il Milan è in testa alla Serie A con 12 punti, seguito dal Sassuolo a quota 10 e dall’Atalanta a quota 9. Appaiato all’Atalanta, poi, dovrebbe esserci anche il Napoli, penalizzato però col -1 in classifica e con la sconfitta per 3-0 a tavolino contro la Juventus e dunque a quota 8, a pari merito proprio di quella stessa Juventus che del 3-0 ha beneficiato. E poi, in sesta e settima piazza, a pari merito, Inter e Roma, con i nerazzurri ieri sconfitti per 1-2 dal Milan e oggi agganciati dai giallorossi vittoriosi all’Olimpico contro il Benevento 5-2.

La classifica dice questo, ma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, interrogato in conferenza stampa sullo Scudetto, la pensa in un altro modo, e vede tra le favorite due squadre che oggi non occupano certamente le prime due piazze in classifica: “Io voglio essere sempre equilibrato e realista – afferma infatti il portoghese – Inter e Juventus hanno fatto investimenti importanti e sono le favorite per la vittoria del campionato. Poi ci sono una serie di squadre in lotta, tra le quali c’è anche la Roma: noi vogliamo lottare per la Champions League”.

