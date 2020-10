Mercato – Kanté corteggiato da Inter e Real Madrid: ecco la sua scelta

Rimane incerto il futuro di N’Golo Kanté al Chelsea dopo le voci di mercato della passata finestra che lo hanno visto obiettivo di numerosi top club in Europa. Soprattutto Inter e Real Madrid, al momento, sono le due squadre che più stanno corteggiando il ragazzo, con Antonio Conte che avrebbe fatto follie pur di averlo a disposizione già la scorsa estate. In Inghilterra, tra l’altro, continua a circolare la voce secondo cui Frank Lampard sarebbe disposto a privarsi del francese per arrivare al centrocampista del West Ham Declan Rice.

Stando alle ultimissime riprese dal quotidiano Le10Sport, però, Kanté avrebbe già preso una scelta sul suo futuro, in relazione ai continui accostamenti sul mercato. Il centrocampista del Chelsea vorrebbe infatti proseguire a giocare in maglia Blues e sembra orientato a dire no sia all’Inter che al Real Madrid. Qualora Abramovich non decidesse arbitrariamente di liberarsi del calciatore, difficilmente si potrà ipotizzare un futuro del ragazzo francese lontano da Londra.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<