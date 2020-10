GdS – Kolarov il capro espiatorio di una difesa indebolita: l’Inter subisce più di un anno fa

Non ci son dubbi sul fatto che nella sconfitta contro il Milan nel derby, in casa Inter abbiano pesato parecchio gli errori di Aleksandar Kolarov sia in occasione del primo che del secondo gol. Il difensore serbo, fin qui acquisto più deludente della campagna di mercato estiva dei nerazzurri, non può essere però additato come unico artefice del disastro difensivo di queste prime giornate. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione in edicola questa mattina, Antonio Conte si sta ritrovando davanti un problema ancor più ampio che ha a che vedere con l’intero reparto.

Oltre agli otto gol subiti nelle prime quattro partite, un dato ancor più grave che evidenzia la rosea riguarda gli ‘expected gol’, vale a dire le potenziali occasioni da rete concesse agli avversari per ogni partita. In questi primi 360′ di Serie A l’indice ha fatto registrare l’1,82, un numero impressionante e triplicato rispetto rispetto allo 0,63 della passata stagione, ma soprattutto ben sopra la media italiana che si assesta sull’1.08. Insomma, Kolarov non starà di certo aiutando con le sue prestazioni a migliorare la difesa nerazzurra, ma non ci son dubbi sul fatto che il problema della difesa nerazzurra sia radicato ben più in profondità.

