Inter-Borussia M’Gladbach, Bastoni e Nainggolan al rientro. Attesa per Skriniar

Dopo il tracollo nel derby di sabato pomeriggio, finalmente ad Appiano Gentile giungono buone notizie. Antonio Conte ha infatti recuperato ufficialmente sia Alessandro Bastoni che Radja Nainggolan, entrambi risultati negativi all’ultimo giro di tamponi e già arruolabili dal tecnico leccese. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, entrambi nella giornata di ieri si sono già allenati alla Pinetina, per non perdere tempo e ritrovare al più presto la migliore condizione fisica in vista dell’impegno di Champions League di mercoledì sera contro il Borussia M’Gladbach.

Specialmente il rientro di Bastoni nella difesa nerazzurra, rappresenta un grosso incentivo per Conte in un periodo in cui alcuni meccanismi difensivi pare siano saltati. Il centrale classe 1999 presumibilmente si riprenderà il posto nel centro sinistra in difesa al fianco di Stefan de Vrij, facendo rifiatare Kolarov dopo una prestazione al di sotto dei suoi standard nel derby contro il Milan. Dovrà rimanere forzatamente ancora ai box invece Milan Skriniar, la cui quarantena obbligatoria in Slovacchia – che gli ha impedito di assistere alla nascita della figlia Charlotte – scadrà solo domani.

