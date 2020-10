TS – Verso Inter-Borussia, Conte ritrova Bastoni. Perisic rischia il posto, Sensi titolare

Dopo l’emergenza legata alle assenze evidenziata soprattutto nel derby, l’Inter sta pian piano recuperando alcuni dei suoi calciatori. Oltre ai sei calciatori positivi al coronavirus, infatti, Antonio Conte ha dovuto pure fare i conti con l’assenza per squalifica di Stefano Sensi e quella di Alexis Sanchez per buona parte dell’incontro a causa dell’affaticamento muscolare accusato dal cileno in Nazionale. In vista della gara di Champions League in programma mercoledì sera contro il Borussia M’Gladbach, il tecnico leccese potrà contare innanzitutto nuovamente su Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan.

I due calciatori, negativi all’ultimo giro dei tamponi, dopo aver sostenuto delle sedute individuali nella giornata di ieri, questa mattina dovranno ottenere l’idoneità sportiva per poter essere riaggregati in gruppo nella sessione del pomeriggio. Come scritto da Tuttosport, il centrale si riprenderà dunque un posto sul centro sinistra in difesa, mentre a centrocampo dovrebbe rivedersi Sensi al fianco di Barella e Vidal. Sulle corsie esterne, oltre all’inamovibile Hakimi, Perisic potrebbe accomodarsi in panchina per fare spazio a uno tra Darmian e D’Ambrosio. Da gestire invece Alexis Sanchez per non incappare nel rischio di un altro infortunio.

