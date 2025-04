Milan-Inter, le formazioni UFFICIALI: la scelta in attacco

Tutto pronto a San Siro per Milan-Inter, primo dei due derby di coppa in programma questo mese. I nerazzurri vanno a caccia della prima vittoria stagionale contro i rossoneri. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma mercoledì 2 aprile alle alle 20:45 e valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Inzaghi ha sciolto tutti i dubbi di formazione, con Josep Martinez che torna titolare. In difesa tornano Bisseck e De Vrij. Confermato Frattesi, c’è Correa al fianco di Thuram. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter, che potrai seguire anche attraverso la nostra cronaca live.