8 Febbraio 2026
Sassuolo-Inter, formazioni UFFICIALI: la scelta in attacco
Le scelte definitive di Grosso e Chivu
Tutto pronto per il match di questo pomeriggio alle 18.00 al Mapei Stadium tra Sassuolo-Inter. Fabio Grosso e Cristian Chivu hanno da pochi istanti diffuso le rispettive scelte definitive, sciogliendo alcuni dei ballottaggi ancora aperti nelle ultime ore. Altro banco di prova importante per la formazione nerazzurra, alla ricerca di un successo per allungare in classifica.
Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter, ventiquattresima giornata di Serie A:
8 Febbraio 2026 – 18:00
Mapei Stadium, Reggio Emilia
Sassuolo 4-3-3
Formazione49 – Muric 6 – Walukiewicz 21 – Idzes 80 – Muharemovic 3 – Doig 42 – Thorstvedt 18 – Matic 90 – Konè 10 – Berardi 99 – Pinamonti 45 – Laurienté Fabio Grosso
Panchina
12 Satalino, 16 Zacchi, 7 Volpato, 8 Nzola, 11 Boloca, 19 Romagna, 20 Fadera, 23 Garcia, 24 Moro, 25 Coulibaly, 35 Lipani, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 50 Bakola, 66 Pedro Felipe.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Turati, Boloca, Candè, Pieragnolo
diffidati
Muric, Matic, Doig, Muharemovic, Walukiewicz
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 8 – Sucic 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 94 Esposito.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Calhanoglu, Dumfries, Barella
diffidati
Barella, Calhanoglu
Arbitro: Daniele Chiffi
Assistenti: Vecchi – Ceccon
Quarto Uomo: Galipò
Var: Camplone AVar: Aureliano