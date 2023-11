FOTO – La Curva Nord OMAGGIA Pavard: ecco la sua REAZIONE

Inter-Frosinone ha fornito grande spettacolo in campo, ma anche sugli spalti non sono mancati dei momenti da ricordare, con la Curva Nord che ha voluto esporre uno striscione per omaggiare l’infortunato Pavard.

I sostenitori nerazzurri, infatti, hanno voluto complimentarsi con il difensore francese, per essersi presentato a San Siro nonostante l’infortunio.

Questo lo striscione:

“Con il ginocchio a pezzi a salutare il settore, Pavard la Nord ti rende onore”

⚫️🔵 pic.twitter.com/8tPHCoiaBs — Alessandro (@90ordnasselA) November 12, 2023

Sul proprio profilo Instagram, è poi arrivata la reazione di Pavard, che ha voluto ringraziare la tifoseria interista: