FOTO – La Curva Nord si scalda: lo striscione contro Lukaku

Quella di questo pomeriggio per il mondo interista non potrà essere considerata una partita come tutte le altre. Lo sa bene la Curva Nord che già da settimane si prepara a questo Inter-Roma, la gara del primo ritorno a San Siro da avversario di Romelu Lukaku.

Dopo aver incassato il divieto ad introdurre i 30 mila fischietti all’interno dello stadio annunciati nei giorni scorsi, ecco che i tifosi nerazzurri di buon mattino hanno lanciato un primo messaggio di ‘bentornato’ al centravanti belga con uno striscione esposto davanti all’hotel in cui alloggia la Roma: