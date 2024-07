La presentazione ufficiale dovrebbe arrivare solo a luglio inoltrato, ma continuano ad arrivare nuove immagini e informazioni sulla prima maglia dell’Inter per la stagione 2024/2025. Il sito Footy Headlines, in particolare, ha pubblicato la prima foto della divisa con lo sponsor Betsson Sport. Presenti anche lo Scudetto e il logo dell’Inter con la seconda stella.

Questa l’immagine:

Sempre lo stesso portale ha riportato un’indiscrezione in merito al design, caratterizzato da un’ampia porzione di maglia con righe nerazzurre irregolari. Secondo Footy Headlines, queste sarebbero un omaggio alla struttura esterna di San Siro. Il riferimento sembra chiaro, sebbene non ci sia alcuna comunicazione ufficiale di Nike in merito.

2 Immagini