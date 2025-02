Furia Inter per il rigore alla Fiorentina: la moviola in diretta

Tante polemiche nel primo tempo di Inter-Fiorentina per via di alcune decisioni arbitrali controverse. In particolare, in casa nerazzurra non è andata giù la decisione di La Penna assegnare calcio di rigore per fallo di mano di Darmian, dopo on-field review.

Una scelta che è andata in controtendenza anche alle parole di Luca Marelli, che prima dell’assegnazione della massima punizione ha commentato così ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Ho qualche dubbio, perché è vero che il braccio è abbastanza largo, ma il colpo di testa arriva da vicinissimo. Per questo motivo trovo che possa difficilmente essere ritenuto punibile. Mi sembra il classico pallone inasepttato Vedo difficile una punibilità, perché il colpo di testa di Gosens arriva da mezzo metro”

L’esperto arbitrale ha poi aggiunto dopo la revisione al VAR:

“Evidentemente, diversamente da quanto pensavo, hanno ritenuto che il braccio fosse largo e, nonostante si stesse stringendo verso il braccio, fosse ancora largo e punibile. Decisione veramente complicata”.