Futuro Inzaghi, TS: “Top club stregati, due hanno contattato l’Inter”

L’ottimo rendimento dell’Inter in questa stagione è sotto gli occhi di tutti, così come è evidente che dietro al gioco spumeggiante e spettacolare dei nerazzurri ci sia la mano di Simone Inzaghi, architetto di una macchina fin qui quasi perfetta. Una crescita quella del tecnico piacentino che non è passata inosservata.

Non a caso, come riferito da Tuttosport, diversi top club all’estero sarebbero rimasti stregati dall’allenatore nerazzurro e starebbero pensando seriamente a lui per il futuro della propria panchina. In particolare, Manchester United e Chelsea avrebbero già chiesto informazioni. Inoltre, il tecnico sarebbe entrato anche nel gruppo dei papabili di Liverpool e Barcellona.

La proposta fresca e nuova di Inzaghi piace e il suo contratto in scadenza nel 2025 potrebbe essere un elemento chiave. Soprattutto per quanto riguarda lo stipendio da 5.5 milioni annui. Sempre secondo il quotidiano torinese, non sono da escludere proposte dai club interessati pronte a toccare gli 8-9 milioni di euro.

Dal canto suo, è probabile che la dirigenza dell’Inter voglia intavolare il rinnovo di contratto a fine stagione. Molto probabilmente una nuova firma di Inzaghi prevederà un allungamento della sua esperienza all’Inter almeno fino al 2027 e un sostanzioso aumento dell’ingaggio.

L’opinione di Passione Inter

Il lavoro svolto da Inzaghi non poteva certo passare sottotraccia, visto anche il numero corposo di top club che opteranno per un cambio in panchina nella prossima estate. Al momento attuale, non sembrano esserci segnali che portino a un addio di Inzaghi, ma è chiaro che i nerazzurri dovranno muoversi tempestivamente per evitare assalti indesiderati.