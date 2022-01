Gagliardini da record: quando segna l’Inter vince sempre

I numeri del centrocampista

Roberto Gagliardini raramente viene visto di buon occhio dai tifosi dell' Inter , anche per alcune imprecisioni (vedi la clamorosa traversa contro il Sassuolo di un paio di stagioni fa). "Il Gaglia" rimane comunque un ottimo calciatore, non spettacolare o funambolico, ma grintoso e sempre utile alla causa. Contro le piccole poi il centrocampista dell'Inter ha sviluppato un vizietto parecchio gradito, quello del goal.

Come sottolineato su Twitter dal giornalista Giuseppe Pastore però, Gagliardini non è solo un buon centrocampista, bensì un vero e proprio talismano. Se infatti il giocatore che ha segnato più goal in Serie A (90) senza mai perdere le partite in cui timbrava il cartellino è Van Basten, il nerazzurro è addirittura più "letale". Gagliardini è infatti il giocatore che ha segnato più goal in Serie A (16) non solo senza perdere, ma vincendo sempre. Insomma, Roberto è una sentenza: quando segna, l'Inter vince. Vuoi vedere che forse conviene metterlo centravanti...