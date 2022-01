L’eroe che non ti aspetti: ora Gagliardini è una risorsa preziosa

Il centrocampista è ben voluto da Inzaghi

A pesare su Gagliardini sono probabilmente i primissimi mesi all'Inter, in cui, forse per l'entusiasmo iniziale o, più probabilmente, per lo scarso valore di chi giocava al suo fianco, giganteggiò, over performando in maniera clamorosa. Quando poi però l'Inter è tornata con i piedi per terra, anche il suo rendimento subì un contraccolpo evidente, evidenziando i suoi limiti tecnici. Ha perso il posto da titolare, rischiando di finire ai margini del progetto. L'ex Atalanta non è un regista, ma non è nemmeno un centrocampista come Milinkovic-Savic. Certo, è forte fisicamente e prestante, ma il tocco di palla è nettamente inferiore e le sue lacune lo hanno fatto arretrare nelle gerarchie. Questo però non implica che non possa essere utile ad una squadra come l'Inter, anzi.