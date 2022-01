Correa ad un passo dal riscatto: ecco quando scatterà la clausola

Ecco quando l'attaccante sarà completamente nerazzurro

Joaquin Correa non è ancora riuscito a lasciare una tacca profonda nella sua avventura all'Inter, nonostante con i suoi goal abbia comunque regalato ben 6 punti ai nerazzurri. L'argentino ogni volta che sembra in definitiva rampa di lancio incappa in qualche problema muscolare fastidioso e che gli impedisce di completare il suo decollo. Il suo riscatto però non è in discussione, anzi: è praticamente una formalità.