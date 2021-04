Galante: “Sensi? Gol molto importante, può fare la differenza. Inter favorita, ma occhio al Covid”

Osservazioni da un osservatore dell’Inter: un titolo potrebbe essere questo, per riassumere l’intervento di oggi di Fabio Galante a TuttoMercatoWeb.com. L’ex calciatore nerazzurro, infatti, da ormai tre anni fa l’osservatore per il club meneghino, e oggi è intervenuto nel corso di TMW News – trasmissione televisiva a cura del sopra citato sito – per parlare di Inter, a partire dal gol di Sensi di ieri sera con la maglia della Nazionale: “Il gol di Sensi è stato per lui molto importante – ha dichiarato Galante – Senza gli infortuni ha dimostrato di saper fare la differenza. Ha tante qualità, quando ha la palla tra i piedi verticalizza ed è molto utile per gli attaccanti”.

Impossibile, poi, non parlare della corsa Scudetto che vede l’Inter in testa al campionato come favorita per la vittoria finale: “Ora tutti dicono che è la favorita, anche se con questo Covid non si può star tranquilli – analizza Galante – E’ chiaro che i nerazzurri hanno adesso qualcosa in più e dipende soprattutto da loro”.

