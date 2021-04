Social – Conte e gli auguri a Sacchi: “Auguri Mister! Sempre bello ricevere consigli”

Antonio Conte ha sempre mostrato grande ammirazione per i grandi allenatori italiani del passato. L’allenatore nerazzurro ha sempre avuto un debole calcistico per Giovanni Trapattoni, a cui spesso e volentieri e accumunato. Nella giornata del compleanno di Arrigo Sacchi il tecnico leccese ha omaggiato l’ex allenatore rossonero con un messaggio tramite il suo profilo Instagram: “Buon Compleanno Mister! È sempre bello confrontarsi con Lei e ricevere preziosi consigli“. In seguito il post: