Jiangsu FC, tifosi del club infuriati contro Suning: “Ci hanno lasciato morire. Difficile sciogliere l’Inter”

A pochi giorni dell’ufficialità che lo Jiangsu FC non disputerà la prossima stagione calcistica in Cina, i tifosi del club asiatico si sono fatti sentire e hanno criticato fortemente l’operato di Suning. Come riporta il sito Min.news, un gruppo di tifosi si è esposto contro la famiglia Zhang: “Quali difficoltà ha Suning? È davvero difficile sciogliere l’Inter. Suning ti ha aiutato a scalare la cima della montagna. Quando stavamo festeggiando in cima alla montagna, Suning ci ha spinto giù per l’abisso da dietro e ci ha fatto a pezzi. Si può anche dire che se non fosse stato per Suning, saremmo morti molto tempo fa. Suning ti ha fatto impazzire e Suning ti ha ucciso personalmente. Alla fine, devi ringraziare Suning per averti fatto impazzire e averti lasciato morire!“.

GLI AUGURI SOCIAL DI CONTE A SACCHI >>>