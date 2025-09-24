Gazzetta: “Ad Appiano sensazione chiara su questa Inter”

Grazie alle due vittorie di fila ritrovate tra Champions League e campionato, si è finalmente rialzato il morale dell’Inter ad Appiano Gentile. Il ritardo in campionato sul Napoli è ancora ampio, a causa delle due sconfitte di fila incassate contro Udinese e Juventus. Ma quello dei nerazzurri è ancora un cantiere aperto e soprattutto in costante miglioramento.

Dopo un allenamento defaticante del lunedì, Chivu ha concesso una giornata di riposo ieri a tutta la squadra. Come scritto da La Gazzetta dello Sport questa mattina, il giorno dopo Inter-Sassuolo ad Appiano c’era “una sensazione chiara per tutti: il tappo è saltato, la stagione dell’Inter ora è partita definitivamente. E questa rosa, addestrata dalla mano di Chivu, ha tutto per avvicinarsi alla vetta”.

La stessa società, che ha scelto con convinzione il tecnico rumeno, ha sempre avuto fiducia nelle sue qualità e crede che alla guida dell’Inter possa raggiungere dei risultati importanti, nonostante qualche inciampo in avvio.