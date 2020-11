La Gazzetta su Conte: “E’ convinto che oggi si parlerebbe d’altro se fossero arrivati un mediano e un esterno”

Si era parlato a lungo ad inizio settimana di quanto fosse indispensabile per l’Inter riuscire a far entrare nei meccanismi il prima possibile i nuovi acquisti. Se Arturo Vidal dal punto di vista tattico sin dal primo momento non ha mostrato alcun problema ad eseguire i dettami che già conosceva di Antonio Conte, sono le prestazioni del centrocampista cileno che hanno lasciato invece a desiderare. Ancora peggio sta andando invece ad Achraf Hakimi, schierato con continuità in campo dal tecnico leccese, ma solo una lontanissima controfigura rispetto a quello apprezzato un anno fa al Borussia Dortmund.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport nell’edicola di questa mattina, Antonio Conte si sarebbe convinto che – alla base dei problemi che hanno portato ad un complicato inizio vissuto sia in campionato che in Champions League – ci sia proprio un mercato non all’altezza delle sue richieste. L’allenatore avrebbe infatti voluto un mediano difensivo come N’Golo Kanté e sempre dal Chelsea un esterno a tutta fascia tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso. E’ convinto che con quei piccoli tasselli oggi si parlerebbe di altro in termini di risultati.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<