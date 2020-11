GdS – Inter, Conte non rischia il posto. C’è fiducia, ma si è ridotto il margine d’errore

Nonostante alcune voci che appaiono più inventate che credibili in merito ad un esonero da parte dell’Inter nei confronti di Antonio Conte, la realtà dei fatti dice invece che la dirigenza nerazzurra ha assoluta fiducia nell’operato del tecnico leccese. Come confermato questa mattina dalle indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, dal famosissimo vertice di Villa Bellini in cui società e allenatore sono arrivati ad un patto, c’è stata una totale condivisione nelle scelte sia di mercato che di gestione dell’intero ambiente.

Ovviamente i risultati di questo inizio di stagione stanno deludendo un po’ tutti, specialmente per via delle enormi aspettative che aveva creato lo scorso anno il secondo posto in classifica e la finale di Europa League raggiunta dall’Inter e poi persa contro il Siviglia. Il futuro di Conte non è assolutamente in discussione, ma qualcosa il tecnico dovrà fare il prima possibile per cercare di invertire la tendenza. La pazienza della società è ancora salda, ma il margine di errore che l’allenatore si può permettere inizia pian piano a ridursi.

