Social – Vidal non ci sta e commenta l’episodio del rigore

L’episodio che probabilmente ha cambiato la partita di ieri sera tra Inter e Real Madrid è stato sicuramente l’espulsione per proteste di Arturo Vidal dopo un contatto in area di rigore con Varane. Il cileno si è molto lamentato con l’arbitro Taylor di essere stato sgambettato dal difensore ospite, ed è stato successivamente espulso per una reazione esagerata nei suoi confronti.

Sul suo account Instagram Vidal ha rotto il silenzio dopo il match di ieri ed ha postato una foto in cui si evidenzia il contratto tra la sua gamba e quella di Varane, facendo il segno del silenzio. Ecco il post:

