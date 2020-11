Sabato si torna subito in campo. Contro il Sassuolo l’occasione del riscatto

Il calendario fitto d’impegni non lascia molto scampo: si gioca praticamente ogni tre giorni ed al termine di una partita si inizia subito a pensare alla prossima. In questo momento così difficile per l’Inter però il tornare immediatamente in campo dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro il Real Madrid non può far altro che bene.

Sabato pomeriggio infatti al Mapei Stadium di Reggio Emilia i nerazzurri saranno ospiti del – fin qui – sorprendente Sassuolo. La squadra di Roberto De Zerbi è al secondo posto in classifica e non sarà un impegno facile. Dopo il tonfo non c’è occasione migliore di questa per il riscatto: l’Inter ha bisogno di un risultato e di una prestazione convincente per cercare di trovare un minimo di continuità in questo inizio così difficile. Non c’è tempo per pensare alla sconfitta, tra poco meno di 48 ore si torna in campo.

