GdS – Bastoni al cento, Kolarov arretrato: la difesa è una miscela infiammabile. Quanta sofferenza con la Fiorentina

Nella grande gioia per il successo ottenuto dall’Inter alla prima di campionato contro la Fiorentina, sono comunque presenti alcune note dolenti. La formazione nerazzurra, infatti, ha sofferto più del previsto l’esuberanza viola, mostrando evidenti margini di miglioramento soprattutto nel reparto arretrato, in cui gli attaccanti toscano hanno trovato diversi spazi per affondare.

L’edizione odierna La Gazzetta dello Sport ha sottolineato le tante novità presentate in difesa: de Vrij era infatti infortunato, Godin è stato ceduto mentre Skriniar e Ranocchia sono stati relegati in panchina per turbe di mercato. La miscela creata, con Bastoni alla prima da centrale e Kolarov adattato nei tre si è rivelata particolarmente infiammabile fin dall’inizio, quando Biraghi ha crossato al centro ed il serbo si è trovato schiacciato fra Bonaventura e Kouamé: in quel momento i suoi compagni di reparto erano assenti.

Le difficoltà sono proseguite per tutta la gara ed hanno portato alle successive due reti della Fiorentina: fra le cose su cui Antonio Conte dovrà lavorare, questa è sicuramente una delle più urgenti.

