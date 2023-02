Gds – De Vrij, perplessità sul rinnovo: risposta all’Inter entro fine mese

Sono settimane decisive per il futuro di Stefan De Vrij all' Inter . Il club nerazzurro attende una risposta da parte del giocatore e del suo agente, Federico Pastorello , entro queste mese. La permanenza dell'olandese è al momento abbastanza incerta.

De Vrij ha ancora tre settimane per prendere una decisione. In caso di risposta negativa, l'Inter ha già in mente di puntare su Chris Smalling della Roma. L'inglese è in scadenza con i giallorossi e non sembra intenzionato a rinnovare.