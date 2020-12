GdS – Il mondo dello sport unito attorno a Bellugi: l’Inter gli offre un posto in società

Il mondo dello sport si unisce attorno a Mauro Bellugi. Tanti i messaggi di stima e affetto verso l’ex difensore dell’Inter, costretto all’amputazione di entrambi gli arti inferiori.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il sindaco di Milano Beppe Sala, tifoso nerazzurro, gli ha assicurato che “lui e la città non lo dimenticheranno”. Beppe Marotta, a.d. dell’Inter, gli ha fatto un’offerta concreta: “Per te ci sarà sempre posto in questa società, magari potresti occupare dei rapporti con i club”.

Massimo Moratti, ex numero uno dell’Inter, si è sempre considerato il papà della grande famiglia nerazzurra e gli ha confessato che lo considera uno di loro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<